[클릭 e종목]"펄어비스, 단기적으로는 정체…중장기 성장성은 유효"

[아시아경제 오주연 기자] SK증권은 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 200,600 2020.11.04 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close 에 대해 신장 공백이 내년 연말까지 지속돼 단기 성장성 정체는 불가피하지만, 중장기 성장성은 유효하다고 4일 분석했다. 단기 매력은 다소 떨어진다면서 투자의견과 목표주가는 각각 '중립'과 20만5000원을 유지했다.

SK증권은 펄어비스의 3분기 매출액은 1268억원, 영업이익은 452억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망했다. 2분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 수혜로 매출이 급반등했던 검은사막 PC 매출의 자연 감소와 검은사막 모바일 국내 지역 외 매출 감소, 아이슬란드 자회사 CCP Games가 8월 출시한 모바일 신작 이브 에코스의 기대 이하 성과 등이 주요 원인이라는 설명이다.

연내 신작 공개, 신형 콘솔 출시 등은 긍정적이지만 내년 말까지 여전히 신작 공백기가 이어진다는 점은 아쉬운 점으로 꼽힌다.

이진만 SK증권 연구원은 "펄어비스는 연내 파트너사와 PC·콘솔 MMORPG 신작 붉은사막 공개 행사 개최할 것으로 예상된다"며 "작년 국내 게임쇼 G-STAR에서는 3대 신작에 대한 짧은 영상만 공개됐던 것과 달리 이번엔 붉은사막 인게임 영상, 출시 관련 타임라인 등의 정보 공개가 기대된다"고 전했다.

이어 "이외 11월 신형 콘솔 PS5, Xbox Series X/S가 출시되는 점도 긍정적 요소이지만 내년 말까지는 여전히 이렇다할 신작 출시가 없으며 8월 출시한 이브 에코스 또한 기대 이하의 성과를 보여주고 있어 실적 방어에 기여하지 못할 전망"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "최근 BBIG, 게임 뉴딜지수 편입 및 공매도 금지 장기화 영향으로 수급이 왜곡돼 있는 점도 고려해야 한다고 판단한다"고 덧붙였다.

중장기 성장성 유효하지만 단기 전망은 다소 보수적으로 판단해 '중립' 투자의견을 유지했다.

이 연구원은 "자체 엔진 앞세운 뛰어난 개발력, 검은사막을 통해 여러 플랫폼에서 입증된 해외 성과, 대형 신작 라인업 감안 시 중장기 포텐셜 높지만 단기 매력도는 다소 떨어지는 구간이라 판단한다"고 전했다.

