고의로 ‘쿵’ 1억여 원 뜯어낸 지역 선·후배 보험사기단 30명 ‘검거’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 동네 선·후배들이 모여 억대의 보험 사기 행각을 벌이다 경찰에 덜미가 잡혔다.

전남지방경찰청 교통범죄수사팀은 6개월간의 끈질긴 수사 끝에 보험사기방지특별법위반 혐의로 A(20)씨를 구속하고 공범 29명을 불구속 입건했다고 3일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2018년 6월부터 올해 5월까지 영광, 광주 일대에서 총 18차례 일부러 교통사고를 내는 등의 방법으로 보험금을 편취한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 이들은 같은 동네 선·후배 관계로 17세에서 22세 사이의 또래들로 주로 학생이거나 무직인 경우가 대부분이었다.

주범인 A씨는 동네 친구, 선·후배들에게 접근해 교통사고를 내고 병원에 가서 치료를 받으면 보험금이 나오는데 그중 30만 원을 주겠다며 범죄 가담을 유도한 것으로 드러났다.

A씨는 상대방 운전자와 공모해 고의로 서로 교통사고를 내는 수법, 교통법규를 위반 차량을 발견하면 그대로 차량을 충돌하는 수법, 가벼운 교통사고에도 병원에 입원해 과다하게 보험금을 청구하는 수법으로 이를 모르는 보험회사로부터 약 1억 원의 보험금을 받았다.

전남경찰청 관계자는 “보험사기 범죄의 표적이 되지 않도록 교통법규를 철저히 준수하고 고의 교통사고가 의심될 경우 블랙박스 영상 등 증거자료를 충분히 확보해 향후 수사에 대비하는 자세가 필요할 것”이라고 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr