식약처, 뉴젠테라퓨틱스 코로나19 치료제 임상1상 승인

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)는 뉴젠테라퓨틱스의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 '뉴젠나파모스타트정’에 대해 임상 1상 시험계획을 승인했다고 3일 밝혔다.

뉴젠나파모스타트정은 현재 항응고제로 사용되는 성분(나파모스타트메실산염)으로 주사제 대비 복용 편의성 개선을 위해 정제로 투여경로를 변경해 개발했다.

치료원리는 바이러스의 세포 진입을 억제해 항바이러스 효능을 나타내는 방식이다.

이번 임상시험은 건강한 성인을 대상으로 내약성과 안전성 등을 평가한다.

국내에서는 같은 성분의 주사제가 임상시험을 승인 받아 진행중이다. 종근당은 임상 2상 단계에 있고, 경상대학교 병원은 연구자 임상을 하고 있다. 미국에서는 건강한 사람을 대상으로, 세네갈에서는 코로나19 환자를 대상으로 임상시험을 진행하고 있다.

현재 국내에서 코로나19 관련해 임상시험이 진행 중인 치료제와 백신은 총 21건(치료제 19건, 백신 2건)이다.

식약처는 "코로나19 치료제·백신 개발에 대한 국민적 관심이 높은 만큼 앞으로도 개발 제품의 임상시험 현황에 대해서 신속하게 정보를 전달하겠다"고 말했다.

