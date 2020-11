코렌텍 "관계사 선헬스케어인터내셔널 주식 47억원에 취득"

[아시아경제 서소정 기자] 코렌텍 코렌텍 104540 | 코스닥 증권정보 현재가 8,980 전일대비 10 등락률 +0.11% 거래량 23,169 전일가 8,970 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [e 종목 눈에 띄네]코스닥-9월29일코렌텍, 슬관절치환술에 관한 국내 특허거래소 "코렌텍, 상장적격성 실질심사 대상에서 제외" close 은 대표이사의 특수관계사인 선헬스케어인터내셔널의 주식 15만9999주를 47억2765만원에 취득한다고 3일 공시했다.

주식 취득 뒤 코렌텍의 선헬스케어인터내셔널 지분율은 18.7%다. 주식 취득 예정일은 다음달 4일이다.

코렌텍은 "이번 주식 취득 목적은 경영 안정성 확보와 양사간 시너지 창출"이라고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr