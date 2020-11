[아시아경제 서소정 기자] 동원F&B 동원F&B 049770 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 1,500 등락률 +0.92% 거래량 2,832 전일가 163,500 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "동원F&B, 3분기 실적 양호 할 것 …주가 하락 과도"[클릭 e종목] 동원산업·F&B 2Q 호조…식음료업계 청신호[e공시 눈에 띄네]코스피-3일 close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 438억5500만원으로 전년 동기보다 23.64% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.

매출은 8974억3800만원으로 전년 동기 대비 8.78% 증가했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr