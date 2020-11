[아시아경제 서소정 기자] 아이비김영 아이비김영 339950 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 15 등락률 +1.03% 거래량 124,250 전일가 1,450 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 아이비김영, 코스닥 스팩 합병 상장 추진…19일 주총 개최 close 은 컴퓨터교육업 업체 커리어게이트의 주식 51만2000주를 25억6000만원에 추가 취득한다고 3일 공시했다.

주식 취득 뒤 아이비김영의 커리어게이트 지분율은 89.14%다.

아이비김영은 "이번 주식 취득의 목적은 발행회사의 캠퍼스확장 등에 대한 출자 승인"이라고 설명했다.

