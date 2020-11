'2050년 탄소중립' 의지 확고히 하는 정부…"내년 초 로드맵 발표"

관계부처 장관 회의 열고 탄소중립 정책 과제·일정 논의

환경부, 탄소중립 기본방향 발표…"모든 부문 전기화"

오는 19일 LEDS 관련 국회서 공청회 열고 UN에 제출

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 2050년 탄소중립(넷제로) 달성 의지를 공고히 하고 있다.

올해 안에 2050년 탄소중립 방안이 담긴 '장기 저탄소 발전전략(LEDS)'을 국제사회에 제시하겠다는 뜻을 재확인하고, 산업·수송·건물 등 모든 부문에서 전기와 수소 이용을 확대하겠다고 밝혔다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 3일 오전 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 열고 LEDS 정부안 수립에 대해 논의했다.

이날 회의에는 홍 부총리를 비롯해 성윤모 산업통상자원부 장관, 조명래 환경부 장관, 구윤철 국무조정실장, 손명수 국토교통부 차관, 이호승 청와대 경제수석, 윤창렬 사회수석 등이 참석했다.

참석자들은 탄소중립 관련 정책 과제와 향후 일정을 논의했고, 올해 말까지 LEDS 제출에 차질이 없도록 긴밀히 협력하기로 했다.

최근 문재인 대통령이 선언한 2050년 탄소중립 방향과 관련해 부처 간에 큰 이견은 없는 것으로 전해졌다.

올해 '장기 저탄소 발전전략' UN에 제출…국제사회 약속

유엔 산하 '기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)'는 2018년 인천 송도에서 열린 총회에서 '지구온난화 1.5℃ 특별보고서'를 195개 회원국 만장일치로 채택했다.

이 보고서는 지구 평균 온도 상승폭을 1.5도로 제한하려면 2050년까지 전 지구적으로 탄소중립을 달성해야 한다는 내용을 담고 있다.

탄소중립이란 대기 중 온실가스 제거량과 흡수량이 배출량을 상쇄해 순배출량이 제로(0)가 되는 것을 말한다. 온실가스 흡수는 산림 갯벌 습지 등 자연·생태적 기능으로, 온실가스 제거는 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 기술을 통해 가능하다.

보고서 발표 후 국제사회에서 2050년 탄소중립은 의제로 부상했다. 또한 2015년 파리협정에 따라 한국을 포함한 모든 당사국은 LEDS를 올해 안에 유엔에 제출해야 하는 상황이다.

유럽연합(EU)은 지난해 그린딜을 통해 2050년 탄소중립을 발표했고 최근 중국은 2060년, 일본은 2050년을 목표로 탄소중립을 선언했다.

환경부, 탄소중립 기본방향 발표…"깨끗한 전기·수소 지향"

환경부는 이날 '2050 탄소중립 국제 동향과 기본 방향'을 발표했다.

환경부 관계자는 미국 대선 동향과 관련해선 "조 바이든 민주당 대선 후보는 공약으로 2050 탄소중립과 2035년 발전부문 탈탄소화를 공약으로 발표했다"고 설명했다.

우리나라는 지난 7월 광역·기초지자체 80개가 2050 탄소중립을 선언한 후, 국회에서도 여야 합의로 2050 탄소중립을 목표로 기후위기 결의안을 의결했다.

환경부는 탄소중립 관련 5대 기본 방향은 다음과 같이 설정했다.

첫째, 깨끗하게 생산된 전기·수소에너지를 산업 수송 건물 등 모든 부문에 이용을 확대한다. 화석연료와 내연기관차, 도시가스 대신 전기·수소를 활용한다는 전략이다.

환경부는 "가능한 한 모든 부문을 '전기화'하겠다는 것"이라며 "공해, 오염을 발생시키지 않는 깨끗한 방식으로 생산된 전기·수소를 지향한다"고 말했다.

둘째, 디지털 기술과 연계해 에너지 효율을 혁신적으로 향상시킨다. 스마트 그린산단, 그린 리모델링, 제로에너지 빌딩, LED 조명 등을 예로 들 수 있다.

셋째, 탈탄소 기술 개발과 상용화를 촉진한다. 기존 탄소환원제철이 아닌 친환경적인 수소환원제철, 혁신소재, 그린에너지 고효율-저비용화, CCUS 등 탈탄소 미래 기술을 확대한다는 계획이다.

넷째, 에너지 투입을 줄이고 재활용·재사용을 늘리는 순환경제를 통해 지속가능한 산업 혁신을 촉진한다.

다섯째, 산림 갯벌 습지 등 자연·생태의 탄소 흡수 기능을 강화한다.

환경부 관계자는 "오는 19일 국회에서 공청회를 열고 올해 안에 유엔에 LEDS를 제출할 것"이라며 "정부 로드맵은 내년 초에 발표될 예정"이라고 밝혔다.

이어 "그전까지 일반 국민과 산업계를 대상으로 설득하고 홍보하는 과정을 거칠 것"이라고 말했다.

한편 문재인 대통령은 이날 오전 국무회의 모두발언을 통해 2050년 탄소중립 의지를 재표명했다.

문 대통령은 "탄소중립은 기후위기에 공동 대응하기 위해 세계가 함께 나아가야 할 방향"이라며 "우리도 국제사회의 책임 있는 일원으로서 이 같은 세계적 흐름에 적극 동참해야 한다"고 말했다.

그러면서 "탄소중립은 우리 경제의 성장을 유지하기 위해서도 꼭 필요한 과제"라며 "EU 등 주요 국가들은 환경 규제와 장벽을 더욱 높이고 있어 이를 뛰어 넘으려면 기업들도 친환경·저탄소 경제로 가야만 살아남을 수 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "2050년 탄소중립을 위해선 강력한 추진 기반이 마련돼야 한다"며 "구체적인 방안 마련을 통해 국민 공감대를 형성하는 노력과 함께 산업계와의 소통 노력도 더욱 강화해달라"고 당부했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr