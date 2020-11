추미애 “윤석열 총장 검찰의 정치적 중립 훼손”…국민청원 관련 입장 표명

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 3일 “검찰총장의 언행과 행보가 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 국민적 신뢰를 추락시키고 있다”고 윤석열 총장에게 직격탄을 날렸다.

검찰 내부통신망에 본인의 페이스북 글이 발단이 된 검사들의 반발 댓글이 이어지는 가운데, 다른 한편에서는 댓글을 단 검사들의 사표를 받으라는 국민청원에 대한 동의가 늘어가고 있는 상황에서 추 장관이 처음 공개적으로 입장을 밝힌 셈이다.

이날 추 장관은 법무부 알림을 통해 ‘커밍아웃 한 검사들의 사표를 받으라’는 국민청원에 대한 입장을 밝히며 이처럼 윤 총장의 행보에 대한 불편한 심정을 여과 없이 드러냈다. 또 현재 추진 중인 검찰개혁 완수에 대한 의지도 피력했다.

그는 우선 “국민청원에 담긴 국민들의 비판과 우려를 심각하게 받아들이며, 검사들의 다양한 의견에도 귀 기울이고 있다”고 밝혔다.

추 장관은 “권력기관으로서 검찰의 정치적 중립은 그 어느 기관보다 엄중하게 요구되는바, 특히 그 정점에 있는 검찰총장의 언행과 행보가 오히려 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 국민적 신뢰를 추락시키고 있는 작금의 상황을 매우 중차대한 문제라고 생각한다”고 강조했다.

추 장관이 문제 삼은 검찰총장의 ‘언행’은 지난 대검찰청 국정감사 때 윤 총장이 퇴임 이후 정계에 입문할 생각이 있는지를 묻는 야당 의원의 질문에 “국민에게 봉사할 수 있는 방법을 고민해보겠다”고 답변하면서 총장의 임기가 아직 많이 남은 상황임에도 대선 후보 여론조사에서 윤 총장의 지지율이 계속 상승하며 정치의 중심에 서게 된 상황을 꼬집은 것으로 보인다.

또 추 장관이 언급한 검찰총장의 ‘행보’는 추 장관에 대한 검사들의 내부 반발이 표면화되고 있는 시기에 윤 총장이 일선 검찰청에 대한 격려 방문을 재개하고 신임 차·부장검사들을 상대로 강연을 이어가는 등 검찰 내부 결속을 다지는 듯한 일정을 소화하고 있는 점을 지적한 것으로 보인다.

추 장관은 “그럼에도 대다수의 일선 검사들이 묵묵히 맡은 바 업무에 충실하며 최선의 노력을 다하고 있음을 잘 알고 있고, 법무부장관으로서 검찰의 정치적 중립성 담보에 대한 책임을 통감하고 있다”고 밝혔다.

이어 “검찰이 직접수사 위주의 수사기관이 아니라 진정한 인권옹호기관으로 거듭나 모든 검사들이 법률가로서의 긍지를 가지고 국민을 위해 일할 수 있는 방향으로 검사들과 소통하며 검찰개혁을 완수하겠다”며 “검사들도 개혁의 길에 함께 동참해줄 것을 기대한다”고 강조했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr