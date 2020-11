독감백신 접종 후 사망 88명…70대 이상 83%(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 올해 인플루엔자(독감) 백신을 맞은 뒤 사망한 사람이 88명으로 늘어났다. 이 가운데 83명은 백신 접종과 사망 간 인과성이 매우 낮은 것으로 확인됐다.

3일 질병관리청에 따르면 독감백신 접종 후 사망자는 이날 0시 기준 88명으로 집계됐다. 지난달 31일(83명) 이후 5명 증가했다.

전체 사망사례 중 83건은 역학조사와 피해조사반 심의 결과 사망과 예방접종과의 인과성은 매우 낮은 것으로 나타났다. 나머지 5건은 현재 역학조사가 진행 중이다.

사망자 중 70대 이상이 83.0%다. 만 70세 이상 어르신 국가 예방접종 지원 사업이 시작된 10월 셋째 주에 사망 신고가 집중됐으며 서울, 경기, 경남, 전북, 전남, 대구 등 6개 지역에서 69.3%(61명)가 신고됐다.

접종 후 사망까지 경과 시간은 52명(59.1%)의 경우 48시간 이상이 걸렸다. 24시간 미만은 16명(18.2%)이었다.

질병청은 "접종 후 이상반응으로 신고된 사망 사례 88건 가운데 83건에 대한 역학조사, 기초조사, 부검결과 등을 검토한 결과 사망과 예방 접종 간의 인과성이 인정되기 어려운 것으로 나왔다"면서 "백신 재검정이나 국가 예방접종 사업 중단을 고려할 상황은 아니다"고 밝혔다.

국립과학수사연구원은 전날까지 신고 된 사망 사례 총 88건 중 44건에 대해 부검을 시행했으며 43건은 시행하지 않았다. 1건은 부검 진행 여부를 확인 중이다. 추가로 확인된 사망 사례 5건에 대해서는 조사 중이다.

한편 이날 0시 기준 약 1760만건의 독감 예방접종이 이뤄졌다. 국가 무료예방접종 사업 대상 1898만4084명 중 접종을 마친 사람은 1187만5323명으로, 접종률은 약 62.5%다. 이 중 독감백신을 맞고 이상 반응이 있다고 신고한 건수는 1736건으로 접종과의 인과성은 아직 확인되지 않았다.

