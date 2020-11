산은, 3500억 뉴딜 물류펀드 위탁운용사 선정…新 출자사업 추진

[아시아경제 김민영 기자]KDB산업은행이 정부의 한국판 뉴딜을 선제적으로 지원하기 위해 새로운 출자사업을 추진한다.

산업은행은 디지털 뉴딜 관련 물류펀드 3500억원을 조성하기 위한 위탁운용사 선정계획을 공고했다고 3일 밝혔다.

물류펀드는 스마트 물류센터 개발에 투자하는 물류 인프라 펀드 3000억원과 첨단 물류기술을 보유한 기업에 투자하는 물류 혁신기업 펀드 500억원으로 구성돼 물류산업 육성에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 지원하는 것이 특징이다.

물류 인프라 펀드는 온라인 거래 활성화 등으로 꾸준히 수요가 증가하고 있는 스마트 물류센터 개발사업에 주로 투자하게 되며, 이 펀드가 투자한 물류센터에 입주하는 중소·중견기업에게는 임대료 할인 혜택을 제공할 예정이다.

물류 혁신기업 펀드는 로봇, 온·오프연계(IoT), 모빌리티 등을 활용한 첨단 물류기술 보유기업 및 혁신성장 공동기준 물류 품목을 취급하는 중소(벤처)·중견기업에 집중적으로 투자함으로써 미래 물류산업 발전에 기여하는 혁신기업을 발굴·지원하게 된다.

산은은 “이번 출자사업을 통해 한국판 뉴딜을 선제적으로 지원함과 동시에 시중의 민간자금이 디지털 뉴딜사업과 같은 생산적인 분야로 유입되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

산은은 이달 중 물류펀드 제안서를 접수하고 올해 연말까지 운용사 선정을 마무리할 계획이다.

