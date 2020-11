보험硏 "보험사 공익사업, 신뢰도 제고에 기여하는지 의문"

[아시아경제 오현길 기자] 보험사들이 펼치고 있는 공익사업이 보험업의 신뢰도 제고에 실질적으로 기여하는지 의문이라는 주장이 나왔다. 보험사 공익사업이 단순 기부에 그쳐 소비자의 참여와 변화에 기여하지 못한다는 지적이다.

3일 보험연구원이 발간한 '보험산업 진단과 과제(3)-소비자 중심 경영' 보고서는 "국내 보험소비자의 만족 수준은 타 산업

대비 낮은 수준"이라며 "보험소비자 만족도 개선이 더딘 가장 큰 원인은 소비자의 보험에 대한 뿌리 깊은 오해와 보험사의 소비자 소비행태에 대한 이해 부족"이라고 진단했다.

보고서는 보험업이 소비자 중심 경영을 위해 변화된 환경을 반영한 보험소비 행태 분석과 행동과학적 접근을 통한 소비자보호 제도 실효성 개선, 효율적 사회적 책임 이행 전략을 통한 소비자 만족도 제고가 필요하다고 제안했다.

보고서는 "변화한 보험소비자의 보험구매 방식 및 경험분석과 향후 확대될 보험서비스에 대한 수요분석이 필요하다"며 "보험업 전 가치사슬(Value Chain)의 디지털화, 플랫폼기업의 보험시장 진입에 따른 디지털 보험소비 경험 변화에 대한 분석을 해야 한다"고 주장했다.

또 "보험소비자보호 제도 설계 시 소비자의 인지적·심리적·사회적 특성을 충분히 고려해야 하며 제도 간 상호작용도 점검해야 한다"며 "보험사도 규제준수 여부 확인에만 초점을 맞추기보다 소비자보호 제도가 효과적으로 작동할 수 있는 실질적 방안을 찾아야 할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "단순한 공익사업 기부를 넘어 소비자가 체험하고 공감할 수 있는 차별화된 사회적 책임 이행 전략을 통해 소비자 신뢰도를 제고해야 한다"며 "특히 보험계약자가 체감할 수 있도록 보험서비스와 사회적 책임 이행 활동을 연계하여 활용할 필요가 있다"고 덧붙였다.

변혜원 보험연구원 연구위원은 "일본 생명보험회사는 동일본 대지진 시 설계사들을 현장으로 보내 계약자를 먼저 살펴보고 보험금을 지급해 큰 호응을 얻었다"면서 "보험사의 역할이 사고발생에 대한 보험금 지급으로 끝나는 것이 아닌 계약과정부터 사고발생 전·후까지 계약자를 살피고, 계약자가 필요로 하는 서비스를 제공하는 것으로 확대될 필요가 있다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr