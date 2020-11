SK텔레콤, 獨기업에 첨단ICT기술 선봬

[아시아경제 구채은 기자] SK텔레콤이 한독상공회의소와 독일의 중소기업, 기관을 대상으로 랜선 ICT 기업탐방을 진행했다. 5G, 인공지능(AI), 빅데이터 등 ICT 기술력을 실시간 영상으로 소개했다.

3일 SK텔레콤에 따르면 독일 브란덴부르크 주의 15개 기업과 기관이 참석한 이번 탐방은 5G 네트워크 기반 영상 회의 솔루션을 활용해 약 1시간 가량 라이브로 진행됐다. SKT는 ICT 기술 발표와 함께 ICT체험관 '티움(T.um)' 원격 체험을 제공했다. 미래 기술로 구현된 2047년 미래 도시도 체험했다. 하이퍼루프 탑승을 시작으로 우주관제센터, 홀로그램 회의실, 텔레포트룸 등 해저와 우주를 넘나들며 진행된 체험에서 참가자들은 앞으로 펼쳐질 미래 기술에 놀라움을 표했다.

또한 참가자들은 ▲초고속 네트워크와 인공지능 등을 이용한 우주와 지구 환경 모니터링 ▲사물인터넷(IoT) 센서와 드론, AR(증강현실) 등을 통한 조난자 구조 ▲3D 메디컬 프린터와 감각통신 등을 활용한 의료 활동 등을 직접 체험하며 인류와 지구가 겪을 문제에 ICT 기술이 어떻게 기여할 수 있는지 고민하는 시간도 함께 가졌다.

탐방을 마친 독일 기업인은 "ICT 기술의 다양한 활용 모습을 생생하게 체험할 수 있는 좋은 시간이었다"며 "AR을 이용한 원격 수술과 홀로그램을 이용한 회의 등이 특히 흥미로웠으며, 회사 미래 전략 수립에 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다. 송광현 SK텔레콤 PR2실장은 "코로나19로 인해 해외 기업탐방이 어려운 상황에서 해외 기업들에게 자사의 ICT 기술을 공유하기 위해 이번 행사를 시행했다”며 “앞으로도 대한민국의 앞선 ICT 기술을 전 세계에 알리기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr