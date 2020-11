서초구 취약계층 주거환경 개선 사업 박수 받아

청소, 정리, 살균, 방역서비스 등 주거환경개선에서 홈스타일링, 공간치유까지... 1회성지원이 아닌 지속적인 솔루션 제공 : 수납정리정돈교육과정 수강, 정돈요령제공 등

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 정신적·경제적 사유로 스스로 환경개선이 어려운 주거취약 계층세대의 쾌적하고 깨끗한 주거환경 조성을 위해 ‘서초청정 케어사업’을 추진하고 있다.

‘서초 청정 케어사업'은 주거환경이 열악한 빈곤 위기 가구를 방문, 청소와 정리, 그리고 코로나19 예방을 위한 살균과 방역서비스까지 시행하는 사업으로, 맨파워종합관리, 덤인, 한국수납정리개발원, 대한정리정돈협회, 복지관, 봉사단체 등과 협업을 통해 진행한다.

특히, 도배장판교체, 소독방역지원 등 단순한 주거환경개선 뿐 아니라, 좁은 공간을 삶과 마음을 치유할 수 있는 치유 공간으로 재탄생시키고 있다.

또, 지원받은 세대는 이후에도 서초여성인력개발원에서 수납정리정돈교육 과정을 수강하거나, 정리정돈 모니터링 또는 요령을 제공 받는 등 1회성 지원에 그치지 않고 본질적 문제를 해결 수 있도록 지속적으로 솔루션이 제공된다.

지난 9월 지원받은 강00씨는 남편은 알코올치료전문병원에 입원중이고, 자녀 역시 장애가 있어, 우울과 수면장애, 대인기피증 등으로 인해 집안청결관리가 되지 않아 어디부터 손을 댈지 막막하기만 했다. 강씨는 청정케어사업 지원 후 깨끗하고 넓어진 공간을 보고 “제 인생 역사에 남을 한 페이지였습니다. 삶의 전환점이 된 것 같아 정말 즐거운 날이었습니다”며 감사의 마음을 전했다.

이외도 KCC기업과 업무협약체결을 통해 저소득 장애인 가구를 대상으로 맞춤형 주택개보수를 지원하는 등 구의 주거환경개선사업은 올 한해동안 80여 가구에 지원을 해 주거환경에 어려움을 겪는 가구가 좀 더 쾌적하고 따뜻한 공간에서 보낼 수 있게 됐다.

조은희 구청장은 “코로나19로 인해 어느 때보다 깨끗하고 쾌적한 주거환경이 중요한 시기이다. 주거환경개선에 어려움이 있는 주민들에 귀기울여 필요한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

