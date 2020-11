"오보였으면 좋겠다"…박지선 비보에 연예계·팬들 애도

박지선, 모친과 함께 자택서 숨진채 발견

김원효·오지헌·허지웅 등 추모글 이어져

누리꾼들 "믿기지 않아…오보였으면"

[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 박지선(36)의 갑작스러운 비보에 연예계가 충격에 빠졌다.

2일 경찰에 따르면 박지선은 이날 오후 1시44분께 서울 마포구에 있는 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다.

동료들은 고인의 사망에 슬픔을 감추지 못하는 모습이다.

안영미는 이날 MBC 라디오 '두시의 데이트 뮤지, 안영미입니다'를 진행하던 중 사망 소식을 전해 듣고 자리를 떠났다. 박지선의 소식을 접한 안영미가 갑자기 큰 소리로 울음을 터뜨리자 노래가 나온 뒤 뮤지와 송진우가 방송을 마무리 지었다.

김원효는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "아니길 바랐지만… 우리 지선이를 위해 기도해주세요"라는 글과 함께 한 사람이 기도하는 모습이 담긴 사진을 올렸다.

오지헌도 "지선아"라는 글과 함께 기도하는 손 사진을 올리면서 애도했다.

영화평론가 겸 작가 허지웅은 SNS에 "박지선 님과 어머니의 명복을 빈다. 주변의 힘든 이웃들에게 공유해달라"며 책에서 발췌한 구절을 공유했다. 해당 구절에는 삶을 계속 이어가기로 하라는 내용이 담겼다.

또 KBS 2TV '개그콘서트' 팀, 대한민국방송코미디언협회 등도 충격에 휩싸인 가운데 상황을 파악하고 있다.

이밖에 방송가 관계자들도 고인의 사망에 애도를 표현했다.

박지선은 최근 행사 섭외를 고사하기도 한 것으로 전해졌다.

한 가요계 관계자는 "워낙 진행도 잘하고 친화력이 좋아서 진행자로서 러브콜을 많이 받은 분이었다"며 "최근 쇼케이스 MC 섭외를 위해 연락했을 때 일정 때문에 어려울 것 같다는 이야기를 들었다"고 전했다.

또 다른 관계자도 "특히 쇼케이스 섭외 우선순위로 생각할 만큼 뛰어난 진행자였다"며 "최근에 일부에서 섭외를 요청했을 때 그 날짜에는 시간이 안 될 것 같다며 양해를 구했다는 이야기를 들었는데 이런 일이 있으리라고는 생각도 못 했다"며 안타까움을 드러냈다.

누리꾼들도 이날 비보를 접하고 "제발 아니기를 바란다", "오보였으면 좋겠다", "믿기지 않는다"며 애도를 표했다.

한 누리꾼은 "정말 좋아하는 개그맨이었다. 넉살 좋고 남을 공격하지 않으면서도 재밌는 개그를 구사하셨다"며 안타까워했다.

경찰은 고인의 사망 경위를 파악하고 있으며, 빈소는 아직 정해지지 않았다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr