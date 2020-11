[포토]청량리종합시장, 디지털스마트마켓 물꼬 트다

청량리종합시장-로드시스템, 디지털 전통시장 및 스마트 마켓 인프라 구축 위한 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구에 소재한 청량리종합시장(상인회장 김인근)이 4차 산업혁명시대를 맞아 전통시장의 시장 경쟁력을 확보하기 위해 로드시스템과 디지털스마트마켓 협약식을 체결했다.

지난달 29일 청량리종합시장 상인회 교육장에서 디지털 전통시장 및 스마트 마켓 인프라 구축을 위한 공동사업 업무협약식이 열렸다.

이번 협약은 스마트 마켓 전환을 통한 소상공인 매출 활성화를 목표로 ▲스마트마켓 시스템 구축 ▲점포 IoT 보안 시스템 구축 ▲내·외국인 간편결제를 위한 스마트 결제, 스마트 배송 시스템 구축 ▲고객 유치를 위한 공동 프로모션 마케팅 및 소상공인 협조 유도 등 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.

협약에 따라 청량리종합시장은 향후 스마트 마켓 플랫폼을 탑재한 시스템을 설치해 간편 결제 시스템, 스마트 주문 및 묶음 배송 시스템을 적용한다.

청량리종합시장 상인회는 청량리 일대 전체 8개 시장, 총 2500 개 매장으로 사업을 확대해 전통시장 디지털화에 앞장설 계획이다.

