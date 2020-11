[아시아경제 박지환 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 51,500 전일대비 1,000 등락률 +1.98% 거래량 1,640,755 전일가 50,500 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합[주간HOT종목]기아차, 3분기 흑자에 '집중'…기관들 순매수세 close 는 10월 글로벌시장에서 총 26만5714대를 판매해 전년 같은기간 대비 6.1% 증가했다고 2일 공시했다.

국내에서는 4만8009대를 판매해 전년 대비 1.8% 증가했다. 해외는 21만7705대로 같은 기간 7.0% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr