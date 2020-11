한국타이어, 3분기 매출 1조 8866억 원·영업익 2246억 원

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 올 3분기 글로벌 연결 경영실적 기준 매출액 1조 8866억 원과 영업이익 2246억 원을 달성했다.

한국타이어는 2월 금융감독원 전자공시를 통해 이같은 실적을 공시했다. 유럽, 북미, 중국 등 주요 지역에서는 교체용 타이어 판매 증가로 전년동기 대비 매출액 2.8%, 영업이익 24.6% 증가를 기록했으며, 전분기 대비 매출액 38.3%, 영업이익 220.5%가 증가하며 회복세를 보였다.

이러한 실적은 유럽과 미국 시장에서 교체용 타이어 판매가 증가하며 실적 개선에 도움이 되었다. 특히, 신차용 타이어와 교체용 타이어 판매가 모두 증가한 중국 시장은 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 판매 비중이 33.6%로 전년동기 대비 8.9%P 상승하며 성장세를 이끌었다.

한국타이어측은 "앞으로도 침체된 시장 환경을 극복할 수 있도록 품질경쟁력을 더욱 강화할 것"이라며 "18인치 이상 고인치 타이어 판매 확대, 다변화된 제품 포트폴리오 확보, 해외 각 지역별 유통 전략 최적화를 통해 지속적인 상승세를 이어간다는 계획"이라고 밝혔다.

