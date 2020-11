2일 서울 강남구 논현동 이명박 전 대통령 자택 앞에서 이은재 전 의원, 김문수 전 경기지사, 국민의힘 장제원 의원, 국민의힘 권성동 의원, 유인촌 전 문화체육관광부 장관 등 이 전 대통령의 측근들이 배웅하기 위해 대기하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.