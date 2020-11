저축은행 업계, 중소상공인 보증부 대출 처음 출시

2일 서울 소재 3개 저축은행(SBI, OK, 웰컴)과 서울신용보증재단 간 제2금융권 최초로 중소상공인 등 동반성장을 위한 보증업무 협약식에서 (오른쪽부터) 정길호 OK저축은행 대표이사, 김대웅 웰컴저축은행 대표이사, 박재식 저축은행중앙회장, 한종관 서울신용보증재단 이사장, 정진문 SBI저축은행 대표이사, 오화경 하나저축은행 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=저축은행중앙회

[아시아경제 김민영 기자] 저축은행 업계 최초의 중소상공인 전용 보증부 대출상품이 출시된다.

저축은행중앙회는 2일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 어려움을 겪는 중소상공인 자금지원을 위해 서울 소재 3개 저축은행, 서울신용보증재단과 중소상공인 동반성장을 위한 보증업무 협약을 맺었다고 밝혔다.

이날 협약식에는 특별 출연에 참여한 정진문 SBI저축은행 대표이사, 정길호 OK저축은행 대표이사, 김대웅 웰컴저축은행 대표이사와, 한종관 서울신용보증재단 이사장, 박재식 저축은행중앙회 회장이 참석했다.

이번 협약보증은 3개사가 특별출연으로 조성한 40억원을 재원으로 서울신보재단이 10배 규모인 400억원을 보증공급하는 방식이다.

지원 대상은 서울에서 사업장을 운영하는 업력 1년 이상의 중소상공인이며 신용등급 은 1~6등급, 보증한도는 신규 3000만원(기보증자의 경우 보증 잔액 포함 5000만원)이다. 보증비율은 대출금액의 95%고, 대출 기간은 5년 이내(1년 거치 4년 분할상환)다.

빠른 금융지원이 가능하도록 신청자가 서울신보재단 방문 없이 저축은행 창구에서 대출과 보증에 필요한 서류 일체를 원스톱 제출하는 방식으로 운영할 예정이다.

금리도 기존 정책상품인 저축은행 햇살론 보다 약 1.3%포인트 낮은 연 6.5% 이내로 비교적 낮다.

박재식 저축은행중앙회장은 “제2금융권 최초로 진행하는 특별출연 형식의 협약보증으로 저축은행이 중소상공인을 위한 중·저금리 대출상품을 공급하는 마중물 역할을 수행할 것”이라며 “지역 금융기관인 저축은행과 지역 신보재단 간 협업을 통해 저축은행의 지역 금융 역할도 더 강화되는 효과도 기대된다”고 말했다.

중앙회는 이번 특별출연 협약보증을 시범 운영한 후 전국 16개 지역 신보재단과의 협의를 통해 취급 저축은행을 확대해 나갈 계획이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr