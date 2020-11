신한은행, 티맵 택시 5000원 할인쿠폰 제공 이벤트 시행

T map 택시타고 빠르게 Go! 안전하게 Home!

이벤트 대상상품 가입고객 전원 Tmap 택시 5000원 할인쿠폰 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 대표 상품 및 서비스 가입 고객 전원에게 '티맵(T map) 택시 5000원 할인쿠폰 제공' 이벤트를 시행한다고 2일 밝혔다.

오는 28일까지 진행되는 이번 이벤트는 신한은행 대표 상품 및 서비스를 가입하면 T map 택시 할인쿠폰을 고객당 1개까지 제공하며 쿠폰은 신한 쏠(SOL) 앱내에 이벤트/쿠폰 메뉴에서 확인할 수 있다.

이벤트 대상 대표 상품 및 서비스는 ▲Hey Young 머니박스(만18세~29세 고객 가입 가능 하루만 맡겨도 0.6% 이자 제공, 단 200만원까지 보관가능) ▲My 급여클럽 (용돈, 생활비, 급여 등 정기적인 소득이 있는 누구나 가입할 수 있는 신한은행 디지털 플랫폼으로 수수료 면제, 포인트 추첨, 문화 이벤트 등을 제공)▲신한플러스 멤버십 적금(월 30만원내에서 만기 6개월, 기본 1.2%에 최고 실적 우대금리 적용시 8.3%)이다.

신한은행 관계자는 "신한은행 상품 및 서비스를 가입하는 고객에게 더 많은 혜택을 제공하기 위하여 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 상품 이외에 다양한 제휴 혜택을 제공하여 고객 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

