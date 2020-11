SK바이오팜, 글로벌 벤처캐피털과 오픈 이노베이션 추진

[아시아경제 조현의 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 83,779 전일가 159,500 2020.11.02 10:42 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 11월 변경, 신규 편입 종목은[굿모닝 증시]코로나·추가 부양책 지연 속 증시 하락…中 5중전회에 주목외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close 은 글로벌 헬스케어 벤처캐피털 회사 '라이프사이'와 오픈 이노베이션(개방형 혁신)을 추진한다고 2일 밝혔다.

라이프사이는 차세대 바이오 기업 투자에 주력하고 있는 세계적인 헬스케어 벤처캐피털이다. 2010년에 설립된 생명과학 및 헬스케어 컨설팅 회사 '라이프사이파트너스'의 벤처 투자 조직이다.

SK바이오팜은 라이프사이가 보유한 네트워크와 전문성을 활용해 초기 신약 후보 물질과 기술에 대한 선제적 투자와 함께 미국의 유망한 바이오벤처 업체들과의 전략적 관계 구축도 가능할 것으로 기대하고 있다.

유창호 SK바이오팜 경영전략실장은 "SK바이오팜은 펀드의 전략적 투자자로서 유망 벤처와의 파트너십을 확대해 글로벌 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr