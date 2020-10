[아시아경제 유병돈 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 1,000 등락률 -1.33% 거래량 207,452 전일가 75,200 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 급한 불 끈 면세업계…제3자 배송·내수판매 연장에 '안도' 호텔신라, 최근 5일 개인 30만 1333주 순매수... 주가 7만 5900원(-0.65%)中 1위 굳히기…정부 정책에 속타는 韓면세업계 close 는 연결 기준 올해 3분기 영업손실이 198억원으로 지난해 동기(영업이익 574억원)와 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.

매출은 8795억원으로 작년 동기 대비 40.4% 감소했다. 순손실은 285억원으로 적자로 돌아섰다.'

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr