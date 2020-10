현대오일뱅크, 2Q 영업익 352억…코로나 벽 넘고 2분기 연속 흑자(종합)

비정유 사업이 흑자 견인

초중질유 투입 확대로 정유 사업 손실 최소화

[아시아경제 황윤주 기자] 지난 2분기 정유 4사 가운데 유일하게 흑자 전환에 성공했던 현대오일뱅크가 3분기에도 흑자 행진을 이어갔다.

현대오일뱅크는 3분기 연결 기준 영업이익이 352억원으로 전년 동기 대비 77.6% 감소했다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3조3277억원으로 37.2% 줄었다. 전분기 대비 영업이익은 영업이익은 166.6% 증가했고 매출은 30.4% 늘었다.

비정유 사업에서의 선전이 연속 흑자 달성에 큰 힘이 됐다.

혼합자일렌을 주로 생산하는 현대케미칼은 원료다변화를 통한 원가경쟁력 강화로 361억 원의 영업이익을 기록했다. 카본블랙을 생산하는 현대오씨아이와 상업용 유류터미널인 현대오일터미널도 각각 62억 원과 37억 원의 영업이익을 달성했다.

코로나19 재확산과 중국, 인도 지역 홍수 피해로 3분기 싱가포르 정제마진이 배럴당 0.1달러에 머물렀지만 경제성 높은 초중질원유 투입 비율을 높이고 제품 생산을 최적화해 정유사업에서 손실을 최소화했다.

실적 개선흐름은 올 4분기까지 이어질 것으로 예상된다.

중국 내 고순도 테레프탈산(PTA)공장 대규모 증설로 원재료인 파라자일렌 시황이 좋아지고 있으며 제품가격 상승과 공장 가동 축소로 카본블랙과 윤활기유 제품 마진도 양호하게 유지되고 있기 때문이다.

최근 유가가 완만하게 상승 중이며 산업수요 회복과 동절기 난방수요 발생으로 정제마진이 개선되고 있어 정유사업에서도 턴어라운드가 전망된다.

현대오일뱅크 관계자는 "업황 회복이 예상되는 만큼 설비가동률을 높이고, 초중질원유 투입비중을 상향하여 사업 수익성을 강화할 계획"이라며 "내년 올레핀 석유화학공장인 HPC 프로젝트 완공을 기점으로 석화사업을 본격 확대해 포스트 코로나 시대를 대비할 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr