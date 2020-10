대우건설, '의정부역 푸르지오 더 센트럴' 내달 분양

[아시아경제 이춘희 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,030 전일대비 40 등락률 +1.34% 거래량 1,448,879 전일가 2,990 2020.10.30 14:18 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 3분기 영업이익 1029억원…전년동기대비 13.5%↓집값·재개발에 탄력… 볕 드는 상계뉴타운[클릭 e종목]"대우건설, 주택 성장VS해외 불확실성" close 은 경기 의정부시 의정부동 '의정부역 푸르지오 더 센트럴'을 다음달 분양한다고 30일 밝혔다. 3.3㎡당 평균 분양가는 1564만원이다.

경기 의정부시 중앙생활권 3구역을 재개발해 공급하는 단지로 지상 최고 35층, 9개 동, 총 926가구 규모다. 이 중 207가구가 일반분양된다. 1·2개 단지로 나눠 공급되며 단지별로는 ▲1단지 3개 동 330가구 ▲2단지 6개 동 596가구다. 각각 ▲1단지 49~59㎡(전용면적) 57가구 ▲2단지 59~84㎡ 150가구가 일반분양분이다.

의정부역 푸르지오 더 센트럴은 대부분 가구를 남향 위주로 배치하고 동 간 거리를 넉넉히 둬 쾌적한 단지 환경을 조성하도록 설계됐다. 피트니스클럽, 어린이집, 시니어클럽, 카페, 도서관, 독서실 등 다양한 커뮤니티 시설도 제공된다.

교통 면에서도 편리하다. 단지 반경 1㎞ 내에 수도권 전철 1호선 의정부역과 의정부 경전철 회룡역·발곡역이 있어 서울 청량리까지는 35분, 서울시청까지는 45분이면 이동 가능하다. 수도권 광역급행철도(GTX) C노선이 개통되면 삼성역까지도 16분이면 이동이 가능해진다.

입지 면에서도 의정부 도심 중앙에 위치해 백화점, 대형마트, 로데오거리 등 다채로운 상권 이용이 가능하고 내년 3월에는 의정부 을지대 병원이 들어서는 등 풍부한 생활·편의시설을 갖췄다.

다음달 10일 특별공급을 시작으로 11일 해당지역 1순위, 12일 기타지역 1순위, 13일 2순위 청약을 받으며 19일 당첨자를 발표한다. 입주예정일은 2023년 8월이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr