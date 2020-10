'지제역? 어디에요?'… 앞으로는 '평택지제역'으로 찾아주세요

[아시아경제 이춘희 기자] 경기 평택시 수서고속철도(SRT)·수도권 전철 1호선 지제역이 평택지제역으로 이름을 바꾼다.

국회 국토교통위원회 소속 홍기원 더불어민주당 의원(평택시 갑)은 30일 국토교통부로부터 역명심의위원회 심의 결과 지제역의 명칭이 평택지제역으로 지난 8일 변경 결정되었음을 보고받았다고 밝혔다.

그간 지제역은 평택시에 위치하고 있으나 역명 만으로는 어느 시에 위치해 있는지 알 수 없어 시민들에게 불편을 주어 왔다. 평택시를 방문하는 타 지역 철도이용자들에게도 혼선을 주어 많은 불편사항이 발생되고 있었다.

또한 대규모 택지 개발 및 민간도시 개발사업, 고덕국제신도시 조성, 평택 캠프 험프리스 미군기지 이전 등 각종 개발사업으로 지제역세권 환경이 급속히 변화 하면서 지제역의 명칭 변경의 필요성이 대두되었다.

이에 2015년 평택시 지명위원회 심의로 '평택지제역'으로의 역명 변경을 결정하고 지난해 12월 실시한 지제역 역명변경 설문조사를 통한 의견수렴 절차를 거쳐 지난 2월에 국가철도공단에 심의가 요청됐다. 이러한 과정을 거쳐 최근 국토부 역명심의위원회에서 '평택지제역'으로의 변경이 최종 가결됐다.

홍 의원은 "앞으로 평택지제역은 복합환승센터 구축, 지제역세권 개발 등 사업 추진으로 고속철도와 대중교통 간 환승이 가능한 수도권 남부철도 거점으로서 위상이 높아질 것으로 기대한다"며 "평택시를 대표하는 역으로 새롭게 태어나길 바란다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr