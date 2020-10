"나도 커밍아웃합니다" 검사 실명댓글 100개 넘었다

추미애 장관 평검사 저격 후 반발 커져

2013년 채동욱 전 총장 감찰 때 열렸던 평검사 회의 개최 등 집단반발 조짐도

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관의 평검사 저격 글을 계기로 일선 검사들의 '반 추미애' 움직임이 거세지고 있다.

아직 '항명사태'와 같은 집단 움직임까지 번진 건 아니지만 추 장관이 납득할 만한 답변을 내놓지 않을 경우 최악의 '검란(檢亂)' 사태로 비화될 가능성도 배제할 수 없어 보인다.

30일 오전까지 검찰 내부전산망 이프로스에는 전날 최재만 춘천지검 검사가 추 장관의 페이스북 게시글을 공개 비판한 글에 '저도 커밍아웃합니다'라며 공감을 표시하는 실명 댓글이 100개를 넘어섰다.

지난 7월 윤석열 검찰총장의 지휘권을 박탈하는 첫 수사지휘가 나왔을 때도 검찰 내부는 조용했다. 그러나 수사지휘가 5개로 늘고, 이를 지켜보던 라임 사태 수사 책임자 박순철 서울남부지검장이 '정치가 검찰을 덮었다'며 사직한 이후 분위기가 달라진 것으로 파악된다. 아울러 국정감사 직후 윤 총장이 지방순시 일정을 재개하며 '내부 결속 다지기'에 나선 것도 기폭제가 된 것으로 볼 수 있다.

댓글 행진의 도화선은 지난 28일 이환우 제주지검 검사가 올린 '검찰개혁은 실패했다'는 제목의 글이다. 이 검사는 해당 글에서 "목적과 속내를 감추지 않은 채 인사권, 지휘권, 감찰권이 남발되고 있다고 느끼고 있다"고 추 장관에게 직격탄을 날렸다.

그러자 추 장관은 이 검사에 대한 부정적 내용이 담긴 기사 링크를 링크하며 "좋습니다. 이렇게 커밍아웃 해주시면 개혁만이 답입니다"라고 맞받아쳤다.

그리고 29일 오후 천정배 전 법무부 장관의 사위인 최재만 춘천지검 검사가 '장관님의 SNS 글에 대하여'라는 제목의 글을 올리며 추 장관이 말한 이른바 '커밍아웃'이 이어졌다.

30일 오전 10시30분 현재 자신의 '커밍아웃' 순번을 표시하는 일련번호 댓글이 115번까지 이어졌다. 번호를 붙이지 않은 댓글을 포함하면 훨씬 더 많은 수의 검사들이 공개적으로 추 장관에 대한 반대 입장을 드러내기 시작한 것으로 보인다.

추 장관에 대한 검사들의 불만이 겉으로 표출되기 시작하면서 검사들 사이에 연판장을 돌리거나 평검사 회의를 소집하는 식의 집단행동이 시작될지 초미의 관심사로 떠올랐다.

7년 전 채동욱 전 검찰총장이 황교안 당시 법무부 장관의 감찰 지시 직후 사의를 표명하자, 검사들은 각 검찰청별로 평검사 회의를 소집하고 채 총장 사퇴 재고와 검찰의 독립성 침해에 대한 우려를 표하는 의견서를 낸 바 있다.

검사들이 이 같은 집단행동에 다시 나설 경우, 정부와 검찰 간 실력행사가 이어지면서 제도화 목전에 둔 검찰개혁이 재차 표류할 우려도 제기된다.

한편 한국갤럽이 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명에게 설문 조사한 결과, 추 장관에 대한 긍정적 직무 평가는 3달 전보다 8%포인트 하락한 32%로 조사됐다. 부정률은 56%였다. 윤 총장의 긍정적 직무 평가도 4%포인트 떨어진 39%, 부정률은 44%로 나타났다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr