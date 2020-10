스파오, 환불원정대 콜라보 상품 출시

[아시아경제 조유진 기자] 이랜드월드(대표 최운식)가 전개하는 글로벌 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 스파오가 예능 프로젝트그룹 '환불원정대와 협업 상품을 출시한다고 30일 밝혔다.

이번에 출시하는 제품은 총 2종의 수면 잠옷으로 환불원정대의 강한 감성이 돋보이는 디자인이다. 호랑이 자수가 돋보이는 ‘환불해 줘 어흥 수면잠옷’과 멤버들이 자주 입는 호피무늬 ‘리펀드 시스터즈(REFUND SISTERS)’ 레터가 포인트인 ‘샌캐 애니멀 잠옷’이다.

스파오 관계자는 “스파오와 환불원정대의 만남은 놀면 뭐하니?의 프로젝트 그룹 싹스리에 이은 두 번째 만남이다”면서 “저번 협업과 마찬가지로 이번 컬래버레이션 상품 판매 수익금 중 일부는 저소득층 가정 아동을 위해 기부한다”라고 말했다.

스파오는 이번 협업 상품 출시를 기념해 스파오닷컴에서 이날 정오부터 5만원 이상 구매 고객에게 선착순으로 ‘한정판 신박기획 패키지’를 증정한다. 해당 패키지는 ‘신박기획 자개 디자인 상자’와 ‘환불원정대 틴거울’로 구성됐다.

또한 오프라인 매장 출시일인 내달 6일부터 강남점과 명동점에 환불원정대 협업상품 체험공간을 마련해 고객들이 함께 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠들을 준비할 예정이다.

협업 상품은 이날 정오부터 스파오닷컴과 온라인몰에서 예약판매를 통해 구매 가능하며 내달 6일부터는 강남과 명동점에서 구매할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr