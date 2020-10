SK이노베이션 3Q영업익 289억‥적자 폭 줄여(상보)

[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션이 올 3분기 흑자전환에 성공하진 못했지만 올 상반기에 실적과 비교해 적자폭을 크게 줄였다. 유가 회복세에 따라 석유제품 가격이 상승했고, 또 배터리 해외공장이 본격 가동하면서 배터리 판매물량이 늘며 매출액을 끌어올렸다.

SK이노베이션은 연결 기준으로 올해 3분기 매출 8조 4192억원, 영업손실 289억원을 기록했다고 30일 공시했다. 영업손실은 전분기보다 4108억원(93.42%)가량 개선됐고, 매출액은 전분기보다 1조 2196억원(16.94%) 늘어났다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 움츠렸던 수요가 3분기 다소 회복되면서 석유제품과 윤활기유 판매 물량이 증가한 영향이다. 영업이익은 전분기 대비 영업손실폭을 크게 개선해 흑자전환을 눈앞에 뒀다. 전반적으로 석유 및 화학사업 시황이 아직까지 부진한 가운데, 유가가 전분기보다 상승함에 따라 재고 관련 이익이 늘어났다.

석유사업은 영업이익은 전 분기보다 4715억원 늘어 흑자전환 해 386억원을 기록했다. 수요 회복이 지연되며 전반적인 시황이 약세임에도 유가가 상승함에 따라 재고 관련 이익이 약 2967억원이 발생했다.

화학사업은 납사 가격 상승에 따른 재고 관련 이익에도 불구하고 아로마틱 계열 시황이 좋지 않아 스프레드(원재료 가격과 제품 가격 차이)가 축소됐다. 또, 연료 가격 상승으로 인해 변동비가 증가해 영업손익은 전 분기보다 1216억원 감소해 534억원 손실을 기록했다.

윤활유사업에서는 원가 상승으로 인해 마진이 줄어들었음에도 수요 회복에 따라 북미, 유럽 지역을 중심으로 판매량이 증가하며 전 분기보다 332억원 늘어난 706억원 영업이익을 기록했다.

석유개발사업에서는 전 분기보다 62억원 늘어난 180억원 영업이익을 기록했다. 코로나19 영향에서 벗어나며 매출은 직전분기 783억원에서 3분기 1276억원으로 크게 회복됐지만 변동 비용 상승 등으로 영업이익 개선폭은 제한적이었다.

배터리사업 매출액은 4860억원으로 전분기 3382억원에서 1478억원(43.7%) 늘어났다. 전년 동기 매출액(1899억원)에 비해서는 무려 2.5배로 늘어났다. 중국 창저우와 헝가리 코마롬에 신설한 해외 공장이 본격적으로 가동하면서 판매물량이 증가해 매출액이 대폭 늘었다. 영업손실액은 배터리 판매량 증가 효과로 전 분기보다 149억원 개선된 989억원을 기록했다.

중국 옌청에 짓고 있는 중국 2공장이 내년 1분기부터 2022년까지 순차적으로 양산에 들어가면 더욱 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 전망이다. 이 외에도 SK이노베이션은 9.8GWh 규모 헝가리 2공장을 2022년 1분기에, 미국 조지아주에 건설 중인 9.8GWh 규모 미국 1공장을 2022년 1분기, 11.7GWh규모 2공장을 2023년 1분기부터 양산 가동할 계획이다.

소재사업 영업이익은 고객사 생산일정 조정으로 인해 일시적으로 판매량이 감소했고, 환율 하락 등의 영향으로 전 분기보다 138억원 감소한 299억원을 기록했다.

분리막 사업에서는 최근 공격적으로 해외 설비를 증설하고 있다. 이미 충청북도 증평에 위치한 공장에서 5.3억㎡ 규모 연간 생산능력을 갖췄다. 중국, 폴란드 등 해외에서 짓고있는 공장들이 순차 가동하며 올해말 생산능력은 8.7억㎡, 2023년 생산능력은 18.7억㎡에 달할 전망이다.

이명영 SK이노베이션 재무본부장은 "경영환경의 불확실성에 효과적으로 대처하기 위해 배터리, 소재 등 신규사업의 확고한 정착을 이뤄나가는 한편 기존 사업에서도 끊임없는 체질개선과 혁신을 지속해 나가도록 할 것"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr