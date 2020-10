한난-가스공사, 열병합발전소 40만t 천연가스 개별요금제 공급 합의

[아시아경제 김보경 기자] 한국지역난방공사는 30일 한국가스공사와 자사 3개 열병합 발전소에 대한 천연가스 고정약정물량 개별요금제 공급·인수합의서를 체결했다고 밝혔다.

이로써 한난은 가스공사를 통해 2023년부터 약 15년간 연간 40만t 규모의 물량에 대해 개별요금제를 적용해 공급받게 된다.

한난의 양산(119㎿), 대구(261㎿), 청주(261㎿) 열병합 발전소는 시설용량 100㎿ 이상의 대량수요자로, 경제성과 물량관리의 안정성을 고려해 개별요금제 조건에 합의했다.

황창화 한난 사장은 "이번 합의서 체결로 천연가스를 안정적으로 확보하게 됐다"며 "향후 양사간 천연가스 수급관련 상호 협력의 플랫폼 구축 및 수소 등 미래 신사업 추진과 신기술 개발에 협력을 강화할 것"이라고 했다.

또한 "친환경 청정 연료인 천연가스를 사용하는 열병합발전소가 열요금 및 전력요금 인하를 통한 국민 편익 제고에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr