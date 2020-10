코로나로 지친 일상 서대문구민 걷기로 활력 되찾는다

서대문구, 2020 언택트 구민 걷기행사 개최...안산자락길, 북한산자락길, 백련산능선길에서 1주일씩 총 3주간 진행...서울사랑상품권, 건강검진권, 자전거 등 다양한 경품 추첨 제공



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 10월26일부터 11월15일까지 3주간 안산자락길, 북한산자락길, 백련산능선길에서 잇달아 ‘언택트 구민걷기’ 행사를 연다.

별도 신청 없이 누구나 운영기간 중에 스마트폰에 ‘워크온’ 앱을 설치, 실행(챌린지→2020 언택트 서대문 구민걷기)하고 지정된 코스를 걸으면 된다.

1차 행사는 10월26일부터 11월1일까지 안산자락길 구간(자락길 입구∼쉬나무쉼터∼전망대∼능안정∼숲속무대∼연흥배드민턴장)에서, 2차 행사는 11월2일부터 8일까지 북한산자락길 구간(실락공원∼홍록배드민턴장∼전망대∼포방터쉼터∼옥천암)에서 진행된다.

3차 행사는 11월9일부터 15일까지 백련산능선길 구간(팔각정∼은평정∼논골∼생태연결다리)에서 열린다.

운영기간 내에 지정된 코스를 80% 이상 걸으면 추첨을 통해 건강검진권 5매(강북삼성병원 제공), 블루투스무선이어폰 100개(우리은행 제공), 자전거 10대(㈜아이앤지환경 제공)를 증정한다.

또 차수마다 200명에게 역시 추첨을 통해 모바일 서울사랑상품권(5000원)을 제공한다.

문석진 서대문구청장은 “주민 분들이 이번 행사를 통해 아름다운 자연을 즐기고 단풍을 감상하며 신종 코로나바이러스 감염증으로 지친 일상에 건강과 활력을 더하실 수 있길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr