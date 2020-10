[아시아경제 최대열 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 28,016 전일가 88,400 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [W프런티어]"스스로에게 관대해야 행복, 원더우먼 환상은 버려라"롯데칠성음료, 지주로부터 필리핀 펩시·롯데주류 일본법인 다시 품었다롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득" close 음료는 최대주주 롯데지주가 제3자배정 유상증자로 보통주 98만여주를 늘려 지분율이 32.49%가 됐다고 23일 공시했다.

