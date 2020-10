[아시아경제 박병희 기자] 한국체육대학교 학술교양총서 제4권 '스포츠외교론'이 발간됐다.

한국체육대학교 미디어본부가 기획하고 윤강로 국제스포츠외교연구원장이 썼다.

책은 스포츠외교의 개념과 실제, 국제 스포츠외교의 현실, 한국 스포츠외교의 나아갈 길을 고루 밝히는 한편 우리 스포츠외교의 성패를 냉정하게 짚어내고 현장의 기록을 성실하게 정리했다.

윤강로 원장은 스포츠 외교 현장을 두루 경험한 스포츠 외교 전문가다. 1982년부터 2020년까지 후안 안토니오 사마란치, 자크 로게, 토마스 바흐 등 국제올림픽위원회(IOC) 위원장 세 명과 함께 세계 무대를 누빈 우리 스포츠 외교의 산증인이다. 한국체육대학교 대학원·강릉 관동대학교·서울시립대학교 겸임교수 및 중국 런민(人民)대학교 객좌교수를 역임했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr