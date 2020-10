이달 말까지 쿠팡페이 1만원 이상

첫 결제시 2000원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 쿠팡페이 이용고객을 대상으로 캐시백 이벤트를 진행 중이라고 23일 밝혔다.

이 이벤트는 이달 말일까지 진행되며, 쿠페이에 우리카드(법인, 기프트카드 및 선불카드 제외)를 등록한 고객이 건당 1만원이상 결제하면 2000원 캐시백(1인 1회 제공) 혜택이 제공된다. 단 해당 이벤트를 반드시 응모하고 이전에 쿠페이에 우리카드 결제이력이 없는 고객에 한해 혜택이 적용된다. 캐시백은 내달 9일 카드 결제계좌로 일괄입금될 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr