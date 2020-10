아이폰12도 '짠물 공시지원금'…최고 24만원

이통3사, 5만3000원~24만원으로 책정

KT가 최고 24만원으로 가장 높아

[아시아경제 한진주 기자] 아이폰12 공시지원금이 최고 24만원으로 책정됐다.

23일부터 애플의 아이폰12 사전예약이 시작되면서 이통사들이 아이폰12 공시지원금을 공개했다. 아이폰12가 정식 출시되는 30일에 최종 확정된다.

아이폰12의 공시지원금은 최고 24만원으로 KT가 가장 높다. 이통사별로는 ▲SK텔레콤 5만3000원~13만8000원 ▲KT 6만3000원~24만원 ▲LG유플러스 8만4000원~22만9000원이다. 8만원대 5G 요금제 기준으로 SK텔레콤은 11만원, KT와 LG유플러스는 15만원을 공시지원금으로 책정했다.

SK텔레콤의 요금제별 공시지원금은 ▲0틴5G 5만3000원 ▲슬림 6만5000원 ▲스탠다드 8만6000원 ▲프라임 11만원 ▲플래티넘 13만8000원으로 3사 중 가장 낮다.

KT는 ▲5G 세이브 6만3000원 ▲Y틴 8만6000원 ▲5G 슬림 10만원 ▲5G 심플 12만7000원 ▲슈퍼플랜 베이직 14만7000원 ▲슈퍼플랜 베이직 초이스 15만원 ▲슈퍼플랜스페셜 18만3000원 ▲슈퍼플랜 스페셜 초이스 20만1000원 ▲슈퍼플랜 프리미엄 초이스 24만원을 공시지원금으로 지급한다.

LG유플러스의 공시지원금은 ▲5G 라이트(시니어/청소년) 8만4000원 ▲5G 라이트 10만1000원 ▲5G 스탠다드 13만5000원 ▲5G 스마트 15만2000원 ▲5G 프리미어 레귤러 16만9000원 ▲ 프리미어 플러스 18만6000원 ▲프리미어 슈퍼 20만3000원 ▲5G 시그니처 22만9000원이다.

아이폰12는 6.1인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이에 5G를 지원하며 A14 칩셋이 탑재됐다. 색상은 블루, 그린, 블랙, 화이트, (PRODUCT) 레드로 출시되며 후면은 알루미늄 소재로 마감했다. 가격은 자급제 기준 64GB 109만원, 128GB 116만원, 256GB 130만원이다. 이통사향 모델은 64GB 107만8000원, 128GB 115만5000원, 256GB 128만7000원이다.

아이폰12 프로는 6.1인치 화면에 A14 칩셋을 탑재했고 초광각 카메라와 광각 카메라, 레이다 스캐너 카메라를 적용해 카메라 성능이 개선됐다. 후면에 스테인리스 소재를 적용했고 그래파이트, 실버, 골드, 퍼시픽 블루 4가지 색상으로 출시된다. 가격은 자급제 기준 128GB 135만원, 256GB 149만원, 512GB 176만원이다. 이통사향 모델은 128GB 134만2000원, 256GB 147만4000원, 512GB 173만8000원이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr