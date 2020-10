한국씨티은행, VIP 고객 대상 온라인 문화세미나 개최

미 대선 직후 경제 및 외환 시장 동향 세미나 내달 개최 예정

[아시아경제 김민영 기자]한국씨티은행은 VIP 고객들을 대상으로 문화 세미나를 개최했다고 23일 밝혔다.

한국씨티은행은 상반기부터 주요 자산관리 서비스 중 하나였던 오프라인 세미나를 온라인 세미나로 확대해 실시해 왔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사회적 거리 두기 캠페인으로 오프라인 모임이 어려워지자 다양한 투자 정보를 원하는 고객들의 갈증 해소를 위해 지난 4월부터 온라인 고객세미나를 본격적으로 도입했다. 최근까지 10회 이상의 행사를 진행했다.

전일 진행된 세미나는 고객들의 다양한 니즈 충족을 위해 투자세미나에서 확대, 문화 세미나로 개최됐으며, K액션의 손이천 수석경매사의 진행으로 ‘현대미술의 구조와 트렌드’를 소개했다. 한국씨티은행의 VIP 고객 및 지인 약 200여명이 줌을 통해 세미나에 접속했고, 코로나 19에 지친 일상에서 문화예술로 힐링할 수 있는 기회를 제공해 고객들로부터 큰 호응을 받았다.

씨티은행 관계자는 “최근 저금리 및 이로 인한 풍부한 유동성으로 투자처를 고민하는 분들이 많은데, 엄격한 상품 선정과 전담직원 및 투자·외화 전문가 등 팀 기반 자산관리에 특화된 씨티은행에서 자산관리 서비스를 경험해 보길 바란다”고 밝혔다

