NS홈쇼핑, '금빛가득 골든어워드' 특집 방송 진행

NS홈쇼핑최초로 3개 프로그램 연속 인스타그램 라이브 방송 운영

TV방송 종료 후 고객과 소통하며 ‘스타벅스 기프티콘’ 이벤트까지

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑은 25일 황금열쇠의 행운 찬스를 주는 ‘금빛가득 골든어워드’ 특집방송을 진행한다고 23일 밝혔다.

‘금빛가득골든어워드’는 25일 오후 4시 5분부터 방송하는 3개의 상품에 상담 예약을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 15개의 '황금열쇠(3.75g)'를 증정하는 이벤트다. 당첨자는 방송 다음 날인 26일에 NS몰 게시판을 통해 확인할 수 있다.

또한 TV 홈쇼핑 방송 종료 후에는 고객과의 소통을 위해 NS홈쇼핑 최초로 인스타그램 라이브 방송을 3개 프로그램 연속으로 진행한다. 이때 쇼핑호스트가 라이브 방송에 적극적으로 참여한 고객을 선정해 총 15명에게 ‘스타벅스 아메리카노 기프티콘’을 드리는 이벤트를 진행할 예정이다.

NS홈쇼핑은이날 음식물처리기, 복부관리기기, 신개념 상조 서비스 등 실속있는 렌탈, 상조 상품으로 특집 방송을 준비했다.

먼저 오후 4시 5분에는 주방 필수 가전으로 떠오르고 있는 '휴렉 음식물처리기'를 방송한다. 싱크대 배수구에 넣는 것만으로 간편하고 청결하게 음식물쓰레기를 처리해 주방 환경을 더욱 쾌적하게 만들어주는 상품이다. 맷돌 방식의 강력한 칼날로 빠르고 잘게 파쇄할 수 있으며, 뚜껑 방식으로 편리하고 안전하게 사용할 수 있다.

오후 5시 15분부터는 신개념 하이브리드상조 서비스 '대명 아임레디 더(The) 행복한 더블 플랜'을 방송한다. 2회 사용할 수 있는 프리미엄 상조서비스는 물론 여행, 웨딩, 어학연수, 교육, 골프, 의료기기 중 두 가지를 선택해 함께 혜택을 받을 수 있는 상품이다. 또한, 리조트, 호텔, 레저 등 대명아임레디 멤버십도 2인이 함께 누릴 수 있어 더욱 활용성이 높다. 이 방송 상담 예약 고객을 대상으로 3명을 추첨해 각 50만원씩, 총 150만원의 현금 경품도 준비했다.

오후 6시 15분에는 복부 다이어트가 필요한 분들께 제안하는 '슬리미 라인'을 방송한다. 극한 운동과 식이요법의 다이어트가 아니더라도 착용하고 걷거나 일상생활만 해도 뱃살 관리에 도움을 주는 상품이다. 630개의 LED입체 파장 근적외선 캐어로 쏘여주고, 5단계 마이크로진동으로흔들어주며, 복부지압 압박벨트와 4개의 네오디움 자석을 통해 복합적으로 복부를 케어해 준다. 사이즈는 25인치부터 55인치까지 조절이 가능해 온 가족이 함께 사용할 수 있어 더욱 활용성이 높다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr