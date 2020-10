CJ ENM 오쇼핑부문, 24일 ‘다이슨 원데이’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 다이슨 인기 가전을 모아 하루 동안 집중적으로 방송하는 ‘다이슨 원데이’ 행사를 24일 진행한다.

CJ 오쇼핑은 다이슨 원데이 행사를 위해 전문 매장 콘셉트의 방송 무대를 제작했다. 다이슨의 브랜드 컬러를 무대 전반에 적용했고, 브랜드 로고 등을 통해 다이슨 오프라인 매장을 재현했다. 또 대형 스크린을 통해 집안 등 실제 환경에서의 사용 방법을 보여준다.

경품 혜택은 홈쇼핑 방송 최대 규모로 준비해 총 1400만원 상당의 경품을 지급한다. 24일 하루 동안 방송으로 다이슨제품을 구매한 고객 중 다섯 명을 추첨해 다이슨 가습공기청정기를 증정하고, 각 방송 별로 구매고객 네 명씩 추첨해 방송 본 상품을 무료로 증정한다.

이번 행사의 대표 상품으로는 24일 오후 4시 25분에 방영하는 최신 청소기 모델 '디지털 슬림 플러피 플러스', 오후 7시 30분에 방송하는 '다이슨 에어랩 볼륨앤쉐이프' 등이 있다.

CJ ENM 오쇼핑부문 관계자는 “디자인과 성능을 실제 확인하고 구매하던 프리미엄 가전도 비대면 쇼핑이 확산되며 문의 고객이 증가하고 있다”라며 “TV를 통해서도 오프라인 매장에 방문한 느낌을 받을 수 있고 상품 기능을 간접 체험할 수 있도록 생생한 방송을 제작할 계획”라고 밝혔다.

