관악구 인문학지원센터 & 평생학습관 유튜브 강좌 '인기'

교육문화강좌, 재능나눔학교 등 다양한 강의들을 시간과 공간 제약 없이 손쉽게 시청

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기에 대응, 평생학습관의 다양한 강좌들을 온라인으로 시청할 수 있는 인문학지원센터 & 평생학습관 유튜브 채널을 개설·운영하고 있다.

구는 사회적 거리두기가 완화되는 시점을 계기로 평생학습관의 재개관을 준비했으나 사태가 장기화됨에 따라 지쳐가는 구민들의 요구에 발맞춰 다양한 강좌들을 시간과 공간에 제약 없는 유튜브 채널을 통해 운영하기로 결정했다.

컴퓨터 강사가 알려주는 ‘MS오피스 프로그램 원 포인트 강의’와 같은 전문 강좌와 함께 ‘관악구청 홈페이지 비밀번호 잊어버렸을 때 온라인으로 찾는 법’과 같이 어르신들을 위한 현실적이고 간단한 강의도 운영하고 있다.

또 외출이 어려운 유아, 초등학생을 위한 ‘엄마 아빠와 함께 만들어 보는 종이접기 교실’과 같은 체험활동 강의도 찾아볼 수 있다.

특히, 코로나19로 느끼는 답답함을 인문학으로 해소할 수 있는 ‘방구석 인문학 여행’ 강좌를 국내편과 유럽편으로 나누어 볼 수 있으며, 실시간 비대면 인문학 강좌도 운영하고 있다.

다양한 재능을 가진 구민과 함께 배우고자 하는 구민을 이어주는 재능 나눔 학교 역시 평생학습관 유튜브 채널에서 온라인으로 운영 중에 있다.

교육영상은 지속적으로 업로드 할 예정이며, 유튜브 검색창에 '관악구 평생학습관'을 검색 후 구독하면 강의를 수강할 수 있다.

박준희 구청장은 “평생학습관 유튜브 채널을 통해 코로나19 장기화로 심신이 지쳐있는 구민들에게 유익한 강의를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 언제, 어디서, 누구나 원하는 학습을 할 수 있는 여러 분야의 온라인 채널 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.

