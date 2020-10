[아시아경제 박소연 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 516,282 전일가 352,500 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"카카오, 최근 5일 기관 23만 6087주 순매도... 주가 35만 4000원(-0.98%) close 는 싱가포르 증권거래소에 3억 달러(3395억원) 규모의 외화 해외교환사채 발행을 결정했다고 21일 공시했다.

교환 대상은 카카오의 자기주식 75만3407주다. 이는 총 발행 주식의 0.9%에 해당한다.

교환 가액은 이날 코스피 시장에서 카카오 종가(35만3500원)의 127.5%인 주당 45만713원이다.

카카오는 이번 교환사채 발행 목적에 대해 "카카오 플랫폼과 콘텐츠 강화를 위한 인수·합병(M&A) 재원 확보"라고 밝혔다.

