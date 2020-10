LG하우시스, 소방산업대상 국무총리표창

[아시아경제 황윤주 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 2,800 등락률 +4.27% 거래량 49,707 전일가 65,600 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG하우시스, 실적 바닥 지났다...목표가 44% ↑"LG하우시스, 전시장 비대면 체험 확대LG하우시스 인조대리석, 글로벌 친환경 인증 획득 close 가 21일 소방청이 발표한 ‘제12회 소방산업대상’에서 ‘LG Z:IN(LG지인) 준불연 시트’로 산업기술부문 국무총리표창을 수상했다.

소방청이 주최하고 한국소방산업기술원(KFI)이 주관하는 ‘소방산업대상’은 소방산업 분야의 첨단기술, 제품, 공법 등에 관한 연구개발 및 상용화에 기여한 우수 기술인 및 기업(단체)을 발굴·포상함으로써 소방산업 진흥을 도모하는 시상이다.

‘LG지인 준불연 시트’는 종이, PVC(폴리염화비닐) 등을 사용하는 일반 벽지와는 달리 준불연 소재의 베이스층을 적용, 불이 쉽게 번지지 않고 화재 시 발생하는 유해물질 방출량이 적어 한국소방산업기술원으로부터 준불연 성능 인정서를 획득한 제품이다.

기존 준불연 이상의 벽체 마감재인 도료나 석재와 비교해 시공 시간이 적게 들고 비용을 20~50%까지 절감할 수 있어 건축물의 화재 안전성을 높이는데 기여함은 물론 준불연 자재 활성화의 기반을 마련했다는 점에서 우수성을 인정받았다.

또 LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 2,800 등락률 +4.27% 거래량 49,707 전일가 65,600 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG하우시스, 실적 바닥 지났다...목표가 44% ↑"LG하우시스, 전시장 비대면 체험 확대LG하우시스 인조대리석, 글로벌 친환경 인증 획득 close 의 연구개발(R&D)과 중소기업의 생산 기술을 통해 출시한 제품이라는 점도 상생협력 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 수상을 계기로 LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 2,800 등락률 +4.27% 거래량 49,707 전일가 65,600 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG하우시스, 실적 바닥 지났다...목표가 44% ↑"LG하우시스, 전시장 비대면 체험 확대LG하우시스 인조대리석, 글로벌 친환경 인증 획득 close 는 산후조리원, 고시원, 휴게음식점 등 화재 발생 시 인명 및 재산 피해 우려가 높아 불연 또는 준불연 성능의 실내마감재 설치가 의무화되어 있는 다중이용업소의 벽장재로 ‘LG지인 준불연 시트’ 공급을 늘려 갈 계획이다.

박귀봉 LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 2,800 등락률 +4.27% 거래량 49,707 전일가 65,600 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG하우시스, 실적 바닥 지났다...목표가 44% ↑"LG하우시스, 전시장 비대면 체험 확대LG하우시스 인조대리석, 글로벌 친환경 인증 획득 close 장식재사업부장 전무는 "화재안전을 책임지는 소방청으로부터 LG지인 준불연 시트 제품의 우수성을 인정받게 되어 이번 수상의 의미가 더욱 크다"며 "앞으로도 건축물의 화재 안전성을 높일 수 있는 제품 개발에 더욱 힘써 나갈 것"이라고 밝혔다.

