경기도서 21일 독감 백신 접종 후 2명 사망

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 인천ㆍ전북 고창ㆍ대전ㆍ제주ㆍ대구에 이어 경기도에서 21일 독감 백신 접종 후 2명의 사망자가 발생했다.

경기도 보건당국 관계자는 이날 "광명시보건소에서 독감 백신을 접종한 서울 시민 1명과 고양시보건소에서 접종한 1명 등 2명이 사망했다는 보고가 들어왔다"며 "다만 사망 원인과 독감 백신 접종 간 인과관계는 확인된 바 없다"고 밝혔다.

독감백신 접종 후 사망 사고는 지난 16일 인천에서는 무료 백신을 접종받은 17세 고등학생이 사망하면서 촉발됐다.

이어 20일에는 전북 고창에서 70대 여성이, 대전에서 80대 남성이 각각 독감 백신을 맞은 후 사망했다. 제주에서 사망한 60대 남성 A씨는 국가 무료예방 접종 대상자로, 지난 19일 오전 9시쯤 제주시 소재 민간 의료기관을 찾아 독감백신 무료접종을 했다.

대구 동구에 거주하는 남성 A(78)씨도 21일 독감 예방 접종을 한 뒤 숨졌다.

