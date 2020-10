[2020국감] 文정부서 중소형 아파트 가장 높이 올라…66% 상승

[아시아경제 이지은 기자] 文정부 3년간 서울에서 서민과 사회초년생이 접근 가능한 40~62.8㎡미만의 중소형 아파트 가격이 가장 높은 비율로 오른 것으로 나타났다.

국회 국토교통위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 21일 한국감정원의 '서울아파트 평형별 평균 매매시세 현황(2017년 5월~2020년 7월)'을 분석한 결과, 전용면적 40~62.8㎡의 중소형 아파트 시세가 3억7218만원에서 6억1741만원으로 65.9% 상승했다.

일반적으로 전용면적 기준 40㎡미만을 소형으로 분류하고, 40~62.8㎡미만을 중소형으로, 62.8~95.9㎡미만을 중형으로, 95.9~135.0㎡미만을 중대형으로, 135.0㎡이상 대형으로 분류한다.

김 의원은 "19평대 미만의 소형 아파트 시세 또한 2억 6117만원에서 3억 5009만원으로 34%나(8892만원) 올랐다"며 "역세권과 거리가 있고, 연식이 오래된 저가 소형, 중소형 아파트마저도 문 정부 3년간 가격이 올라 서민 또는 사회초년생의 내집 마련이 어렵게 됐다"고 지적했다.

노원구의 경우 이 기간 동안 중소형 시세는 2억7110만원에서 4억1435만원으로 52.8% 올랐고, 소형은 1억8759만원에서 2억8815만원으로 53.6% 올랐다. 구로구 또한 중소형은 49.9%, 소형은 51.0% 상승했다. 반면 고가주택이 많은 강남구, 서초구 등은 중소형 이상의 중형대 오름폭이 가장 컸다.

소형·중소형대 시세 최상위권 아파트들의 가격 증가폭은 더욱 컸다. 강남구 현대힐스테이트 2단지 내 소형 38.671㎡의 경우 3년전 7억 7500만원이었지만, 지금은 4억1000만원이 더 오른 11억 8500만원으로 시세 10억원을 넘어섰다. 서초구의 중소형대 래미안퍼스티지 59.89㎡ 또한 8억 1500만원이 급등, 21억 1500만원으로 20억원대에 올라섰다. 김 의원은 "지난 3년여간 서울에서 보통의 시민이 사고, 살 집이 사라졌다"며 "현 주거정책 전반의 방향에 수정이 필요하다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr