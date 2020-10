김해 상동면에 대규모 산림휴양시설 국립 ‘김해숲체원’ 조성된다

김해시·남부지방산림청·산림복지진흥원 협약 맺어

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 허성곤 김해시장은 21일 김해시청에서 조병철 남부지방산림청장, 이창재 산림복지진흥원장과 함께 국립 김해숲체원 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 3자간 다각적인 협력으로 김해숲체원을 성공리에 조성하기 위해 마련됐다. 김해숲체원은 산림청 산하 한국산림복지진흥원에서 녹색자금 200억원을 투입해 상동면 대감리 금동산 자락 산138번지 일원 국유림 100㏊에 2021년부터 2024년까지 조성한다.

협약에 따라 김해시는 숲체원 진입도로, 상하수도 등 기반시설을 지원하고 남부지방산림청은 김해숲체원 조성을 위한 산림청 국유림 부지를 제공한다. 한국산림복지진흥원은 숲체원 조성사업의 적기 완료와 지역사회 숲체험·교육의 활성화를 위해 힘쓴다.

숲체원은 산림교육과 치유, 체험, 숙박, 산림레포츠 같은 맞춤형 활동을 지원하며 건강을 증진할 수 있는 곳으로, 다양한 시설과 프로그램이 운영되는 산림분야 특화된 교육휴양시설이다.

허성곤 김해시장은 “국립 김해숲체원이 조성되면 800만 부·울·경 지역민뿐 아니라 김해시의 잘 발달된 교통망으로 전 국민에게 최상의 원스톱 산림복지서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr