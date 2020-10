제주해경청 ‘기술협력자문위원단’ 위촉

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청은 21일 제주해경의 장비 관리 전문성 향상을 위해 선박 기관 관련 분야 전문가들을 자문위원으로 위촉하고 『기술협력자문위원단』을 구성해 운영한다고 밝혔다.

기술협력자문위원단은 제주대학교 공과대학 강창남(교수), 한국해양교통안전공단 김선권(제주지사장), 한국선급 부산본부 김상수(함정검사팀장), 제주대학교 오상태(아라호 기관장), 강정 해군기지 준위 이재수(함정수리 총괄), 제주대학교 공과대학 현선옥(교수), 아라주식회사 현학삼(대표) 등 선박전문가 7명으로 구성됐다.

주요 임무로는 ▲ 함정과 장비의 손상사고 발생 시 원인조사 전문위원 ▲ 제주해경의 선박정비 능력 향상을 위한 교육 ▲ 제주해경 장비 관리 정책 제언 등 제주해경의 함정 장비 관리 업무 발전을 위해 활동하게 된다.

김성종 제주해경청장은 “제주해경은 이번 기술협력자문위원단 위촉으로 함정 장비 관리에 취약할 수밖에 없는 지역적 한계를 뛰어넘을 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다.”고 말했다.

