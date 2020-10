목포교육지원청-목포학부모회, 네트워크 협의회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포교육지원청은 지난 20일 예술웨딩컨벤션에서 유·초·중·고 학부모회 대표 50여 명을 대상으로 학부모회 대표 네트워크 협의회를 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 협의회는 전남도의회 이혁제 교육위원과 김갑수 교육장, 목포 학부모 대표들이 함께 참석해 현장의 소리를 청취했다.

협의회는 ‘학부모와 함께하는 행복한 교육공동체 만들기’라는 주제로 학부모회 학교 참여의 자율성을 도모하고 교육공동체 문화 확산을 위해 마련했다.

참석한 학부모들은 ▲목포만의 특화된 교육 ▲방과후 수업 ▲학생 생활지도 ▲안전한 등하굣길 만들기 등에 관한 의견을 제시했다.

학부모회 대표들은 “유·초·중·고 학부모들이 허심탄회하게 이야기할 수 있도록 소통의 시간을 마련해줘 감사하다”며 “목포 학부모 네트워크 활동을 통해 학교교육과 교육 발전에 함께 소통하고 힘쓰는 학부모회가 되겠다”고 말했다.

김갑수 교육장은 “학부모들의 다양한 의견에 공감하고 각종 교육사업을 정비해 학교 현장이 더욱 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

