기업투자금융부문, 가을철 농촌일손돕기 실시

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 기업투자금융부문 오경근 부행장과 임직원 봉사단 20여명이 경기도 안성시 양성면의 농가를 찾아 일손돕기를 실시했다고 21일 밝혔다.

일손돕기에 참여한 임직원 봉사단은 수확철을 맞아 일손 부족을 겪고 있는 농가를 위해 가을 파종작물인 양파 종자를 심는 작업에 일손을 보탰다.

오경근 부행장은 "본격적인 수확철을 맞이해 우리 농가에 일손이 많이 부족한 상황"이라며 "농업·농촌이 어려울 때 힘이 될 수 있도록 일손돕기를 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr