정관장 동인비, ‘진 파운데이션 실크’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 정관장의 프리미엄 홍삼화장품 브랜드 동인비가 ‘진 파운데이션 실크’와 ‘연 세럼 립밤’을 출시한다고 21일 밝혔다.

신제품 ‘진 파운데이션 실크’는 동인비의 대표 프리미엄 안티에이징 제품인 ‘진 크림 실크’의 핵심 성분이 다량 함유되어 건강하고 탄탄한 피부로 가꾸어준다.

진 파운데이션 실크의 마이크로 파인 포뮬러는 균일한 마이크로 입자로 촘촘하게 피부결을 채워준다. 가볍고 답답함 없는 커버층을 형성해 ‘피부 중심 메이크업’을 실현하고자 했다.

임상시험을 통해 24시간 메이크업 지속력과 보습 지속력이 입증됐으며, 즉각적인 모공커버 효과로 하루 종일 촉촉한 밀착 커버를 가능하게 하는 것으로 나타났다. 컬러는 화사한 아이보리(13호), 은은한 바닐라(21호), 차분한 베이지(23호)로 구성되어 피부톤에 맞게 선택할 수 있다.

동인비는 립 메이크업을 위한 에센셜 틴트 립밤인 ‘연 세럼 립밤’도 동시에 출시한다.

연 세럼 립밤은 고농축 홍삼오일에서 유래된 세라마이드 성분으로 입술을 더욱 촉촉하고 윤기있게 가꿔주며, 홍삼 콜라겐 성분이 탄탄한 생기를 부여해 바를수록 건강하게 입술을 케어해 주는 것이 특징이다.

연 세럼 립밤의 색상은 01호(단아한 핑크), 02호(화사한 베리), 03호(은은한 코랄), 04호(우아한 레드)로 구성됐다.

이정훈 KGC인삼공사 화장품 사업실장은 “모든 화장품의 근본이 피부 건강이 된 요즘, 메이크업 제품에도 동인비만의 노하우를 담은 스킨케어 성분을 함유해 건강한 메이크업을 실현하고자 했다”며 “피부에 잘 밀착되는 베이스 메이크업을 원한다면 동인비 진 파운데이션 실크를, 자연스러운 발색력으로 입술 건강까지 생각한 립 메이크업을 원한다면 연 세럼 립밤을 추천한다”고 전했다.

한편, 진 파운데이션 실크와 연 세럼 립밤은 전국 백화점 동인비 매장과 면세점, 정관장·동인비 라운지, 온라인 정관장몰에서 구매할 수 있다.

