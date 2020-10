제주항공, 8개월만에 인천~하얼빈 노선 운항재개

주 1회(수요일) 운항…탑승객 출발 72시간 전 PCR검사 받아 '음성증명서' 제출해야

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,550 2020.10.21 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 방사선에 무방비 '승무원'.. 피폭량 '최대 5.8배'제주항공, 오는 23일 관광비행 '비행기 속 하늘여행' 운항[클릭 e종목]"제주항공, 3분기 영업손실…정부 추가 지원 필요" close 은 인천~중국 하얼빈 노선의 운항을 재개한다고 21일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 노선 운항이 중단된 지 약 8개월 만이다.

제주항공에 따르면 이번 인천~하얼빈 노선은 주 1회(수요일) 운항되며, 오전 8시50분 출발해 10시20분(현지시간) 하얼빈공항에 도착하는 일정으로 운항된다. 도착편은 하얼빈에서 오전 11시25분(현지시간) 출발해 인천에 오후 2시45분 도착한다.

하얼빈 등 중국행 비행기에 탑승하는 승객은 출발 72시간 전 까지 지정 검사기관의 유전자증폭(PCR) 검사를 완료해 '검사 음성 증명서'를 제출해야 한다. 제주항공 관계자는 "이번 운항재개로 현지교민 및 기업인, 유학생의 이동편의가 늘어날 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 인천~하얼빈 노선 재운항으로 제주항공은 기존 인천~웨이하이 노선을 포함해 중국에서 2개 노선의 운항을 재개하게 됐다.

