[아시아경제 박선미 기자]농협금융지주는 일손부족으로 어려움을 겪는 경기 김포 소재 화훼 농가를 방문해 수확철 농촌일손돕기 활동을 실시했다고 21일 밝혔다.

전일 김광수 NH농협금융지주 회장 등 임직원 봉사단 30여명은 화훼 상토 작업, 화분갈이, 환경정리 등 다양한 활동을 실시하고, 현장의 애로사항을 청취하며 농업인들의 고충을 나누는 시간을 보냈다.

김 회장은 “농협의 근간인 우리 농촌에서 임직원들과 함께 일을 도우며 뜻깊은 시간을 보냈다”며, “앞으로도 농협금융은 농업인과 함께하는 금융이 되기 위한 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

