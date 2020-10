삼성화재, 英 캐노피우스에 1300억 추가 투자

[아시아경제 기하영 기자]삼성화재는 영국 로이즈 시장의 캐노피우스의 유상증자에 참여해 1억1000만달러(약 1300억원)를 추가 투자하는 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

삼성화재는 지난해 11월 캐노피우스에 1억5000만달러(약 1700억원)를 투자한 이래 이사회 구성원으로서 경영에 참여하고 있다. 캐노피우스는 삼성화재의 전략적 투자를 바탕으로 미국 암트러스의 로이즈 사업부문을 인수하는 등 로이즈 시장 10위에서 4위로 도약했다.

330년 역사를 가진 로이즈 시장은 세계 특종보험 시장의 상징으로 통한다. 특종보험은 테러, 전쟁, 원자력 재해, 예술품·악기 파손과 도난, 전문인 손해 배상, 납치 등 전통적인 손해보험이 다루지 않는 고도로 특화된 위험을 담보하는 보험을 뜻한다.

국제 손해보험 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 디지털화와 관련한 위험요인에 직면해 보험 가격이 인상되는 추세다. 로이즈의 주요 보험사는 이런 상황을 추가 성장과 이익 창출 기회로 판단하고 잇달아 유상증자를 추진하고 있다.

삼성화재는 "이번 증자로 삼성화재와 캐노피우스는 앞서 추진에 나선 미국과 아시아 지역의 사업 협력이 한층 강화될 것"이라며 "특히 세계 최대 손해보험 시장인 미국에서의 시너지 효과가 예상된다"고 말했다.

